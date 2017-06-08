Поиск детей, упавших с Кольского моста, будет продолжаться безостановочно

08 Июня 2017 года, 22:30

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ – Поиск детей, упавших с Кольского моста будет продолжаться до фактического обнаружения. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

По предварительной информации, трое девятиклассников играли на мосту после школы. Один из них привязал к конструкциям моста верёвку, свесился на ней, но не смог удержаться и упал в воду. Другой школьник прыгнул в воду, чтобы спасти товарища. Третий юноша сообщил о происшествии спасателям.

В настоящий момент следователи продолжают расследование уголовного дела, отрабатывают все возможные варианты произошедшего.