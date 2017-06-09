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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » Обнаружено тело одного из мальчиков, упавших с Кольского моста
 
 
 
 
09 Июня 2017 года, 08:10

Обнаружено тело одного из мальчиков, упавших с Кольского моста


МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Тело одно из двух подростков, упавших с Кольского моста в Мурманске, обнаружено. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина. Продолжаются поиски второго ребёнка.

«Тело одного подростка найдено. Поиски второго продолжаются», - сказала Тростина.

Напомним, накануне днём после школы трое подростков играли на Кольском мосту. Один из них привязал к конструкциям моста верёвку и попытался спуститься вниз, однако сорвался и упал в воду. Второй мальчик прыгнул вслед за ним, чтобы спасти.

По факту падения детей было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», однако сейчас уже известно, что это был несчастный случай, и инцидент никак не связан с деятельностью, так называемых «групп смерти».

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