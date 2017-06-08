Сразу несколько гаражей сгорели в Мурманске

09 Июня 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Вечером 8 июня в Мурманске сгорели несколько гаражей. Сообщение о возгорании в АГК №136 на улице Торцева поступило в МЧС в 22:00. В результате пожара один из гаражей выгорел по всей площади, у соседнего гаража обгорела внутренняя обшивка и разобрана кровля.

Спустя несколько часов, в 2:28 9 июня в этом же автогородке вновь произошёл пожар, в результате которого один гараж выгорел по всей площади и рухнул, еще у двух - выгорели внутренние обшивки, разобраны кровли.

В обоих случая на месте пожаров работали два пожарно-спасательных подразделения: 10 человек личного состава и 3 ед. техники, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. Причины пожаров устанавливаются.