В Мурманске обсудили молодёжную политику

09 Июня 2017 года, 09:11

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Вопросы молодёжной политики обсудили в Мурманске накануне. Вопросов на повестке дня было много: День молодежи, который отмечается 27 июня, летняя форумная кампания, прием ходатайств на присуждение премии Губернатора Мурманской области, а также конкурс молодежных проектов.

В прошлом году Мурманская область заняла 28 место в рейтинге регионов Российской Федерации по эффективности реализации государственной молодежной политики.

На совещании Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области за личный вклад в поддержку талантливой молодёжи получила Светлана Урошникова, ведущий инспектор отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Ковдорского района.