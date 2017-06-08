В России хотят ввести запрет на анонимайзеры

09 Июня 2017 года, 10:15

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – В Государственную думу внесен проект закона о запрете в стране систем и программ для просмотра заблокированных сайтов. Если документ будет принят, то анонимайзеры будут обязаны перекрыть доступ на интернет ресурсы, находящиеся в реестре запрещенных сайтов.

По словам главы комитета думы по информационной политике Леонида Левина, реализация инициативы будет способствовать борьбе с пиратством. Он пояснил, что если есть реестр запрещенной информации, то ограничение доступа к ней должно соблюдаться через все программы, работающие в России.

Авторы законопроекта предлагают установить штрафы для операторов, поисковиков и провайдеров за нарушение данного запрета. Они могут коснуться и обычных пользователей.

«Поправки также вносятся и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно им для нарушителей вводятся штрафы: для граждан – пять тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей», – передают «Известия».

Анонимайзеры, которые не согласятся с новыми правилами и не заблокируют запрещенные сайты, будут заблокированы Роскомнадзором.