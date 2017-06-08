По факту загрязнения реки Кола нефтепродуктами возбуждено уголовное дело

09 Июня 2017 года, 10:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами реки Кола, в которую заходит сёмга. Проверка по данному факту проводилась совместно со специалистами Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

«Нефтепродукты попадали в реку Кола по ручью, который находится через дорогу от бывшего государственного предприятия «Мурмансксельхозхимия». На территории бывшего предприятия имеются подземные резервуары - «нефтеловушки», в которых скопились нефтепродукты», - говорится в сообщении.

С 19 по 20 мая 2017 года силами администрации посёлка Молочный совместно с администрацией Кольского района и привлечением специализированной организации предприняты меры по устранению последствий выброса. В частности, была произведена очистка поверхности реки Кола и откачка нефтепродуктов из резервуаров бывшего предприятия «Мурмансксельхозхимия», с поверхности собрано около двух тонн нефтепродуктов. На устранение последствий загрязнения было расходовано более миллиона рублей.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному миру, рыбным запасам).

Фото: vsluh.ru