Сотрудники СРЗ «Нерпа» сняли пародию на клип «Тает лёд»

09 Июня 2017 года, 10:42

АЛЕКСАНДРОВСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Судоремонтного завода «Нерпа» сняли видеопародию на клип группы Грибы «Тает лёд». Видео, которое опубликовано в группе завода в социальной сети «ВКонтакте», является своего рода призывом на субботник, запланированный на 17 июня.

«Вот уже лето, и все – на субботник, и тебя тут никто не заменит. Завод нам подарит это мгновенье. И холода за окном не помеха, пока мы здесь в рабочей одежде грязный мусор в пакет собираем: банки, бычки, пакеты, бумажки – мы всё уберём, что нас раздражает», - с этих слов начинается «заводская» версия песни. Полное видео доступно по ссылке.

Субботник начнётся в 8:30 17 июня. Для участников субботника будет организован бесплатный проезд по маршруту автобуса №23, а также из Гаджиево и Полярного.