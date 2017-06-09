Родителям мальчиков, упавших с Кольского моста, оказывается психологическая помощь

09 Июня 2017 года, 11:01

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – С родителями мальчиков, которые накануне упали в воду с Кольского моста в Мурманске, работают психологи. Об этом «Би-порту» рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

«Родителям оказана помощь и, при необходимости, она будет оказываться в дальнейшем. Для работы подключались психологи», - сказала Тростина.

Она также отметила, что в рамках возбуждённого уголовного дела отрабатываются все версии, проверяется информация о возможном бездействии охранника моста и прочие сведения о том, что в принципе позволило подросткам беспрепятственно заниматься опасным времяпрепровождением на мосту.

Как ранее сообщал «Би-порт», тело одного из мальчиков было обнаружено спасателями сегодня ночью.