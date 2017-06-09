В Мурманске продолжается обследование обрушившегося дома

09 Июня 2017 года, 11:20

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманске была разобрана часть дома на улице Генерала Фролова, 8/80. Она обрушилась 7 июня около 18:00 и сразу после случившегося на месте оперативно была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Конструкции, вызывавшие опасение и создававшие риск, были демонтированы.

«Ситуация, которая могла вызывать опасность для горожан, была устранена. В данный момент проводится дополнительное обследование конструкций, и какой-либо комментарий специалисты смогут дать уже по окончанию обследования», – рассказали «Би-порту» в городской администрации.

Напомним, у двухэтажного здания частично обвалилась стена. Во второй части дома живут люди, не раз просившие снести его полностью.

Информацию о расселении людей в администрации предоставить не смогли.

Фото: Mishail Dyakov