Заозерский уклонист после раскаяния в суде отправится в армию

09 Июня 2017 года, 11:36

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – В Кольском суде было поддержано обвинение в отношении 20-летнего жителя Заозерска. Он уклонялся от военной службы в связи, с чем в его отношении было возбуждено уголовное дело.

«Ему неоднократно и под роспись вручались повестки о необходимости явиться в военный комиссариат. Подсудимый был уведомлён об уголовной ответственности и при первоначальной постановке на учет в 2014 году прошел медицинскую комиссию. Согласно заключению врачей молодой человек признан годным к службе в вооруженных силах», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В суде уклонист полностью признал свою вину и раскаялся. Он написал явку с повинной и сказал, что в ближайший призыв готов пройти медкомиссию и отправиться в армию.