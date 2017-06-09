Прокуратура проверит Кольский мост после падения с него детей

09 Июня 2017 года, 11:57

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – По факту падения двух несовершеннолетних с Кольского моста в Мурманске проводится прокурорская проверка. В частности, будут проверены условия содержания, охраны и соблюдения требований безопасности моста.

В ведомстве отметили, что подростки упали с моста, занимаясь паркуром, при проведении акробатических трюков.

«В ходе проверки также будет дана оценка деятельности субъектов профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», - говорится в сообщении прокуратуры Мурманской области.

Напомним, двое девятиклассников упали с Кольского моста днём 8 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело одного из них было обнаружено ночью. С родителями погибших работают психологи.