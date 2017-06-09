Осуждённый ревдинской колонии обвенчался с супругой в местном храме

09 Июня 2017 года, 12:15

РЕВДА/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - В православном Храме Святых Царственных мучеников при ревдинской исправительной колонии строгого режима №23 состоялся обряд венчания одного из осужденных. За последнее время это уже шестое по счёту венчание в храмах при исправительных учреждениях Мурманской области, сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области.

Обвенчавшаяся пара официально женаты, познакомились в Мурманске ещё до того, как мужчина попал в колонию.

Супруги искренне уверены, что обряд венчания поможет им пройти испытание временем и сохранить семью.