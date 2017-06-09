Собираемость взносов на капремонт в Мурманской области составляет 87%

09 Июня 2017 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Мурманской области в настоящее время составляет 87,2%. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства сообщила исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ Мария Бородина.

«В Мурманской области, по данным за 2016 год, собственники помещений 94,4% многоквартирных домов формируют фонд капремонта на счетах регионального оператора», – отметила Мария Бородина.

В настоящее время на региональных общественных площадках обсуждаются такие вопросы, как установление размера взноса на капремонт на трехлетний период в целях обеспечения бюджетного планирования, развитие системы кредитования капитального ремонта в целях привлечения дополнительных источников финансирования, ускорения темпа проводимых ремонтов.