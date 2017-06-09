Марина Ковтун и Дмитрий Филиппов выразили соболезнования в связи с гибелью двух школьников в Мурманске

09 Июня 2017 года, 14:21

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразили соболезнования в связи с гибелью двух школьников в результате падения с Кольского моста.

«Ужасная трагедия произошла вчера на Кольском мосту! Погибло двое детей. Мои самые глубокие соболезнования родителям и близким подростков», - написала в своём Твиттере Марина Ковтун.

В этой же социальной сети своими эмоциями решил поделиться и Дмитрий Филиппов.

«Гибель школьников на Кольском мосту — трагедия не только для родных и близких, но и всего города. Выражаю свои искренние соболезнования», - написал глава областного центра.

Напомним, двое девятиклассников упали с Кольского моста днём 8 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело одного из них было обнаружено ночью. С родителями погибших работают психологи.