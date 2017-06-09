Для атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 изготовлены гидрокамеры реактора

09 Июня 2017 года, 14:39

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - В ПАО «ЗиО-Подольск» завершено изготовление четырёх гидрокамер первого реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Росатом».

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. В дальнейшем в них будут установлены циркуляционные насосы 1-го контура и клапанные коробки. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора.

В 2016 году с производственной площадки ЗиО-Подольска были отгружены и установлены на судне два реактора силовой установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика». В мае на ледоколе были установлены гребные электродвигатели. Строительство «Сибири» планируется завершить к 2020 году.