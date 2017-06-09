В Пулково появилась скульптура «Одуванчик» – символ мира и доброты

09 Июня 2017 года, 14:58

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Уникальный объект современного искусства украсил централизованной пассажирский терминал аэропорта Пулково. Скульптура цветка одуванчика, символа мира и доброты, созданная российским скульптором Григорием Потоцким, установлена на привокзальной площади воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Пулково стал первым аэропортом в России, который принял у себя «одуванчик добра», таким образом дав старт международной акции по размещению скульптур других воздушных узлах. Главным организатором проекта выступает бизнесмен, общественный деятель, меценат Аркадий Пекаревский.

«Символом мира и доброты Одуванчик» – проект Международной академии доброты, а образ скульптуры созвучен с миссией академии – «сеять добро на земле». Ведь при малейшем дуновении белоснежные семена-зонтики цветка мгновенно разлетаются в разные стороны и дают новые всходы. По задумке автора, для установки были выбраны именно аэропорты, так как там пересекаются жизни миллионов людей: разных социальных статусов, национальностей, вероисповеданий, культур. В будущем планируется установить около 100 символов в международных аэропортах по всему миру.

«Этот памятник говорит о том, что все мы – дети одной планеты, и только вместе, с добротой в сердце мы сможем сохранить наш хрупкий мир», – сказал на церемонии открытия объекта 9 июня 2017 г. губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Мы развиваем программу по привлечению в Пулково предметов современного искусства с 2013 года. Устремление этой программы – создать не просто современный пассажирский терминал, но уникальную культурную среду со своей атмосферой. Ведь Петербург – это культурная столица России, и именно с аэропорта многие туристы начинают свое знакомство с городом. Уверены, что «Одуванчик» станет прекрасным дополнением арт-пространства Пулково, и что он придется по душе гостям аэропорта», – отметил Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Скульптурный комплекс в виде одуванчика сделан из гранита и бронзы. Общая высота композиции – 3,5 м, масса – 1,5 т. Шапочка «Одуванчика» состоит из металлических ладошек и глаз, они образуют форму шара, символизируя планету Земля. Широко распахнутые глаза и ладони говорят об искренности и чистоте намерений.

«Символ мира и доброты «Одуванчик» уже установлен в более чем 30 странах. Автор проекта – Григорий Потоцкий, президент Международной академии доброты, скульптор с мировым именем, который создал портретную галерею всемирной интеллигенции, начиная от портретов Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна, Александра Солженицына, Андрея Сахарова, Шарля Азнавура, Жерара Депардье, Паоло Коэльо, многих политических, общественных культурных деятелей России и мира.