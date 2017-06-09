Вертолеты Северного флота отработали посадку на борт «Вице-адмирала Кулакова»

09 Июня 2017 года, 16:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для выполнения курса боевой подготовки. В первую очередь его экипаж проводит отработку взаимодействия с палубными лётчиками вертолётов Ка-27.

«В течение суток лётчики отрабатывают взлет и посадку на палубу БПК, находящегося на переходе морем. Они проводят облеты «Вице-адмирала Кулакова» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Он подчеркнул, что полеты проходят по установленному маршруту над акваторией морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. Накануне в акватории Кольского залива была отработана посадка «на стопе», когда вертолеты садятся на вертолетную площадку корабля, который находятся на месте якорной стоянки.