Ущерб от коррупции при проведении госзакупок оценили в два триллиона

09 Июня 2017 года, 16:26

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Два триллиона рублей в год теряет бюджет из-за нарушений при проведении госзакупок. Два триллиона – это восьмая часть всех отведенных средств. Эксперты Института экономической политики Гайдара провели исследование и выяснили, что коррупционеры чаще всего проводят конкурс с условиями под конкретную компанию. Были рассмотрены и другие случаи нецелевых расходов, в том числе – воровство и откаты.

«Расходы федерального бюджета на государственные закупки составляют 16 триллионов рублей в год. Более 60% закупок осуществляются с нарушениями, по неконкурентности с 32,9 % лидирует федеральный уровень», – сообщают «Известия».

При этом количество претендентов на получение госзаказа сохраняется на низком уровне. В 2016 году число заявок при конкурентных закупках составило около трех участников на лот.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов