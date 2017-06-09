09 Июня 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Летом, к сожалению, не все смогут уехать из Мурманска в тёплые края, кто-то будет работать и жить в условиях заполярного лета. Но летнее настроение всё равно проникает во все сферы жизни.

Рядом с главным входом в отель «Park inn by Radisson Полярные Зори» работает летняя веранда от «Баренц-Бара», где можно хоть в какой-то степени почувствовать себя не в заполярном Мурманске, а гораздо южнее. Здесь Вы можете отдыхать под незаходящим мурманским солнцем и наслаждаться арктическим летом. Если же погода не будет радовать Вас своим теплом, укутавшись уютным пледом, согрейтесь горячим ароматным кофе.

Что может быть лучше прекрасными солнечными днями, чем встреча с хорошими друзьями на свежем воздухе.

Информация по телефону: /8152/ 289 500.