В «Оленьем ручье» будут производить взрывчатку

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – В Коашве состоялась церемония открытия первой очереди пункта производства эмульсионно-взрывчатых веществ типа «Сибирит» на промышленной площадке ГОК «Олений ручей».
В этом году для обеспечения проекта будет создано 23 новых рабочих места. В проект вложено 72 млн рублей. Объем производства эмульсионно-взрывчатых веществ в 2017-2018 годах составит более 12 тысяч тонн в год. В 2019-2025 годах планируется наращивание объемов производства для последующей реализации продукции в Мурманской области, в планах – выйти на экспортный рынок.