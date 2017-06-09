Тело школьника, упавшего с Кольского моста, не могут найти вторые сутки

10 Июня 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – Вторые сутки продолжаются поиски второго подростка, который упал с Кольского моста в Мурманске. Поиски ведутся на воде и суше и не останавливаются ни на минуту. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

Напомним, двое девятиклассников упали с Кольского моста днём 8 июня. В прокуратуре Мурманской области ранее сообщили, что подростки упали с моста, занимаясь паркуром, при проведении акробатических трюков. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело одного из них было обнаружено ночью 9 июня.