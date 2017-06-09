Борьбу с терроризмом обсудили российские и финские полицейские в Мурманске

10 Июня 2017 года, 12:45

МУРМАНСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманске завершилось заседание российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью. С российской стороны делегацию, в состав которой вошли представители центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации и начальники приграничных территориальных подразделений МВД России, возглавил координатор международного сотрудничества МВД России Петр Попов. Со стороны Финляндии в заседании участвовали представители полицейского ведомства республики во главе с генеральным директором Департамента полиции МВД Финляндии Кауко Аалтомаа.

В ходе заседания представители полиции двух стран обменялись опытом по противодействию терроризму и экстремизму, наркопреступности, нарушениям миграционного законодательства и другим аспектам правоохранительной деятельности.

Итогом встречи представителей полицейских ведомств России и Финляндии стало подписание планов совместных действий между приграничными территориальными подразделениями МВД России и органами полиции Финляндии, а также протокола очередного заседания российско-финляндской координационной группы по вопросам оперативного взаимодействия в борьбе с преступностью.