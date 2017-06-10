Работники учреждений соцзащиты в среднем получают 42,5 тысячи рублей в месяц

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - По итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области за май 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений, подведомственных Министерству социального развития, составила 42513 рублей.
В ведомстве отметили, что за отчётный период зарплата врачей составила 64,7 тысяч рублей, педагогических работников – 58,6 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 44,5 тысяч рублей, младшего медицинского персонала – 34,9 тысяч рублей, социальных работников – 37,8 тысяч рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата указана с учетом ежемесячных жилищно-коммунальных выплат (ЕЖКВ).