На Северном флоте проведены учения по ликвидации пожаров и других кризисных ситуаций

10 Июня 2017 года, 14:30

СЕВЕОМОРСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - На складе перевалки горюче-смазочных материалов центра материально-технического обеспечения (ЦМТО) Северного флота прошло учение по отработке плана противопожарной защиты. В ходе учения отрабатывались практические действия дежурных служб ЦМТО, штатных пожарных команд, аварийно-спасательных групп, а также слаженность сил и средств, которые задействуются в случае возникновения пожара. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

По одной из вводных учения, на стационарном причале, у которого ошвартовано судно комплексного портового обеспечения «Печа», произошло условное возгорание топливного резервуара.

К тушению условно пожара были привлечены аварийно-спасательные группы судна «Печа», а также по одному пожарному расчёту от трёх штатных пожарных команд центра материально-технического обеспечения Северного флота.

По предварительным итогам, привлекаемые к учению дежурные силы и аварийно-спасательные группы выполнили установленные нормативы.

Аналогичные тренировки и учения были проведены в пятницу, 9 июня, в подводных силах Северного флота и в Кольской флотилии разнородных сил. К ним привлекался личный состав ЦМТО Северного флота, пожарные команды, штатные и нештатные аварийно-спасательные группы и дежурные силы гарнизонов.