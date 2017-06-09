Два лесных пожара общей площадью около180 га тушат в Ковдорском районе

10 Июня 2017 года, 20:40

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – Сразу два лесных пожара зафиксировано в Ковдорском районе. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманской базе авиационной охраны лесов. Оба пожара происходят восточнее населённого пункта Риколатва. Площадь одного из них составляет более 140 га и в настоящий момент он локализован, площадь второго – около 39 га. На месте пожаров работают десантные отряды. Населению лесные пожары не угрожают.

Напомним, в период с 9 по 12 июня в Мурманской области объявлен четвёртый класс пожарной опасности.