На Кольском полуострове сохранится теплая погода

11 Июня 2017 года, 10:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманской области ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Температура воздуха поднимется от +6 до +11°, на крайнем юго-западе – до +16°. Ветер северо-восточный умеренный. При этом на востоке Баренцева моря ветер северо-западный 15-16 м/с.

Мурманский гидрометцентр предупреждает жителей Кольского полуострова о высокой пожарной опасности. Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в районе Мурманска, Кировска и Апатитов, а также на юге Печенгского района.