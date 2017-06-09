Паводок в Заполярье – на 20 дней позже и 50 см выше

11 Июня 2017 года, 15:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – Паводок в Мурманской области наступит на 20 дней позже срока, пик прохождения весеннего половодья ожидается в эти выходные. В первую очередь это касается рек на севере и востоке Заполярья, а также водохранилищ Имандры и Верхне-Туломского.

«Самый высокий уровень на реках превысит среднемноголетние максимумы на 20-50 сантиметров», – передает «ТАСС», ссылаясь на региональное управление МЧС.

За 20 дней декабря в Мурманске выпало 92,7 миллиметров осадков. Это –250% от климатической нормы, характерной для последнего месяца года. Предыдущий максимум составлял всего 83 миллиметра и был зарегистрирован в 1952 году. В январе рекорды продолжились – количество осадков превысило месячные нормы в половину.

Снег не расставался с мурманчанами вплоть до июня.