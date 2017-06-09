Северный флот очистит арктические острова от металлолома

11 Июня 2017 года, 13:40

РЕСПУБЛИКА САХА/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – Самолёт военно-транспортной авиации доставил экологический взвод Северного флота в поселок Тикси. В ближайшее время он продолжит свой путь и будет доставлен вертолётами Ми-26 на остров Котельный, расположенный на архипелаге Новосибирских островов.

«С прибытием на остров 30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения приступят к очистке территории от скопившегося там металлолома и другого мусора», – рассказал агентству начальник пресс-службы СФ Вадим Серга.

Основную долю арктического мусора составляет бочкотара. Для ее прессовки на Котельный будут доставлены два новых гидравлических пресса.

Год назад экологическое подразделение собрало, спрессовало и уложило в контейнеры свыше 30 тысяч бочек. Все они использовались в советское время для хранения и транспортировки топлива.

«За период с июня по сентябрь военнослужащими экологического подразделения было подготовлено к утилизации 76 контейнеров с металлоломом, суммарный вес которых составил 600 тонн. Контейнеры с прессованной тарой были доставлены судами обеспечения и теплоходами для последующей утилизации на материк», – подчеркнул Серга.

В 2017 году согласно заданию Северному флоту необходимо собрать около 600 тонн металлолома для последующей утилизации.