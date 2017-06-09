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Главная » НОВОСТИ » Курить в России стали меньше
 
 
 
 
11 Июня 2017 года, 16:21

Курить в России стали меньше


РОССИЯ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – В последние годы в России стали меньше курить и употреблять алкоголь. Министр здравоохранения рассказала, что эти показатели снизились соответственно на 13,5% и 20%.  

«Достаточно резко – на 18 %, повысилась приверженность активному образу жизни. Количество курильщиков среди молодежи сократилось в 3,5 раза», – цитирует «Интерфакс» Веронику Скворцову.

Исследование ученых из Швеции, результаты которого опубликованы в «Journal of Internal medicine», показали, что если не курить и заниматься спортом 2,5 часа в неделю шансы дожить до глубокой старости увеличиваются. Участие в нем приняли более 63 тысяч человек в возрасте от 45 до 83 лет.  Наблюдение за ними началось в 1998 году, в то время у этих людей не были обнаружены сердечнососудистые заболевания. В первоначальной группе ушли из жизни более 8,5 тысячи мужчин и 6,5 тысячи женщин. Выявление причин смерти показало устойчивую взаимосвязь между образом жизни участников и ее продолжительностью.

 

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