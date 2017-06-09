Более шести тысяч домов отремонтируют в Мурманской области до 2043 года

11 Июня 2017 года, 18:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ – Утверждена региональная программа капитального ремонта до 2043 года. Сейчас в нее входит 6 317 многоквартирных домов. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области подготовлен проект документа о внесении изменений в законодательство, регулирующее организацию проведения капремонта.

В правительстве сообщили, что в качестве регионального оператора будет выступать некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», созданная специально для этих целей. Согласно статистике 2016 года собственники помещений 94,4% многоквартирных домов формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора. Собираемость взносов составляет 87,2%. По мнению и.о. министра энергетики и ЖКХ Марии Бородиной, эти показатели свидетельствуют о доверии населения к системе.