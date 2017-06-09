В Мурманске пройдет климатический марафон Climate’n’energy week

12 Июня 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – Вебинар «Мифы о климате» откроет сегодня климатический марафон Climate’n’energy week, который проходит в Мурманске в период с 12 по 17 июня. Об этом «Би-порту» сообщили в общественной экологической организации «Природа и молодёжь». Вебинар проведёт координатор международной климатической организации 350.org Инна Индутная. Эксперт представит международный проект «Города для жизни». Проект предназначен для тех, кто хочет жить в удобных, живых и зеленых городах.

13 июня в 16:30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится семинар с Баренц-отделением WWF России. 14 июня в Молодежном центре гражданских инициатив запланирован показ документальных фильмов.

15 июня Полина Каркина, представитель Greenpeace России, представит лекцию «Климатический кризис - наш шанс на чистое будущее», а 16 июня в МАГУ пройдет итоговое ток-шоу «Климат меняется – а меня это касается?!».

Завершится климатическая неделя 17 июня вечеринкой в кофейне Start up с викторинами и живой музыкой.