Почти 80% россиян назвали себя патриотами

12 Июня 2017 года, 12:15

РОССИЯ/ 12 июня/ БИ-ПОРТ - Доля россиян, называющих себя патриотами, составляет 78%, сообщает фонд «Общественное мнение». Не считают себя патриотами 16% респондентов), показал опрос, проведенный 3-4 июня среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

В целом 59% респондентов не видят ничего предосудительного в том, чтобы публично, вслух называть себя патриотом, однако 39% считают, что это нехорошо, некрасиво.

По мнению 50% россиян, люди становятся патриотами главным образом под влиянием патриотического воспитания. В то же время 41% уверен, что патриотизм просыпается в людях по другим причинам и специальное воспитание тут особой роли не играет.

При этом респонденты не отказывают патриотам в возможности критиковать власти своей страны (61%), не знать текста гимна своей страны (58%), предпочитать иностранную, а не отечественную литературу и искусство (55%).