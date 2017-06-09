Команда Северного флота заняла третье место на всеармейском этапе конкурса «Глубина-2017»

12 Июня 2017 года, 12:55

САНКТ-ПЕТЕРБУРГГ/ 12 июня/ БИ-ПОРТ - В Адмиралтействе подведены итоги всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2017», который в течение недели проходил на базе Учебного центра подготовки водолазных специалистов ВМФ России в Севастополе.

«По итогам напряженной борьбы первое место завоевала команда Черноморского флота, 2-е место – команда Каспийской флотилии, 3-е место – команда водолазов Северного флота. Определена сборная команда водолазов ВМФ России, которая с 1 июля приступает к тренировкам на водолазном полигоне Учебного центра подготовки водолазных специалистов ВМФ в Севастополе. Сборной команде предстоит в августе месяце представить ВМФ России на международном этапе конкурса «Глубина-2017», который пройдет в рамках «Армейских международных игр 2017», - сообщил руководитель конкурса начальник Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Команды выполняли сложнейшие 7 задач конкурсной программы «Спасение на воде», «Работа в замкнутом пространстве», «Водная полоса препятствий», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка, резка», «Оказание первой медицинской помощи тонувшему», «Фланец».

Напомним, в 2016 году водолазы Северного флота заняли первое место в этом конкурсе.