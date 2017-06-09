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В Мурманске маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадали пять человек.
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Пенсионер избил скалкой своего гостя
 
 
 
 
12 Июня 2017 года, 14:15

Пенсионер избил скалкой своего гостя


МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ - В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение от жителей дома по улице Крупской о том, что в одной из квартиры слышны крики. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции. Полицейские установили, что в квартире, принадлежащей мужчине 1956 года рождения, находится молодой человек 1980 года рождения, избитый хозяином квартиры. Во время конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений во время совместного распития спиртных напитков, пенсионер скалкой нанес несколько ударов по голове потерпевшему.

Участковый задокументировал происшествие, составив протокол осмотра места происшествия, а также опросил хозяина квартиры и потерпевшего. Избитый мужчина обратился в медицинское учреждение за помощью.

Экспертизой установлено, что причиненный потерпевшему вред здоровью расценивается как легкой степени тяжести.

По факту в отношении ранее судимого за побои и угрозу убийством пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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