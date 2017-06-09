Жители Териберки жалуются на мусор после прошедшего в субботу праздника

12 Июня 2017 года, 13:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Териберке состоялось завершение акции «Славься, Мурманская область». Финальным аккордом акции стал праздник «Териберская волна», которые перенесли на неделю из-за закрытой по погодным условиями в село дорогу.

Праздник прошёл, но прошёл не бесследно. На месте, где происходило основное праздничное действо, остался деревянный каркас сцены, а также многочисленный мусор от организаторов и участников мероприятий: всевозможные коробки и пакеты с мусором. Хороши и гости праздника – в округе разбросано множество пластиковых тарелок и стаканов, из которых граждане ели блюда полевой кухни.

Справедливости ради стоит заметить, что те, кто приехал в Териберку в этот день, жаловались на отсутствие достаточного количества урн или контейнеров, куда можно было бы выбросить мусор.