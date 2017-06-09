К поиску тела школьника, упавшего с Кольского моста, подключились волонтёры

12 Июня 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – К поиску тела девятиклассника, который 8 июня упал в воду с Кольского моста, подключились неравнодушные граждане. Минувшей ночью группа волонтёров, дождавшись отлива, прошла вдоль побережья Кольского залива в надежде обнаружить ребёнка. В настоящий момент поиски не принесли никаких результатов.

Напомним, двое девятиклассников упали с Кольского моста днём 8 июня. В прокуратуре Мурманской области ранее сообщили, что подростки упали с моста, занимаясь паркуром, при проведении акробатических трюков. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тело одного из них было обнаружено ночью 9 июня.