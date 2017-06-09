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Главная » НОВОСТИ » Мурманчане вышли на митинг против коррупции
 
 
 
 
12 Июня 2017 года, 17:00

Мурманчане вышли на митинг против коррупции


МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске в сквере покорителям Арктики состоялся антикоррупционный митинг. Его участникам по предварительным оценкам стали около 150-200 человек. Организаторы обратили внимание на большое количество молодёжи, в том числе и школьников, которые приняли участие в митинге.

Митингующие скандировали лозунги с призывами бороться с коррупцией, аналогичными по содержанию были и большая часть транспарантов. Однако, коррупция - не единственная тема, которая волновала горожан в этот день. Так, участники митинга выступали против милитразиации, системы «Платон» и строительства парковки Мурманского областного суда на спортивном стадионе на улице Полярные Зори. Нарушений общественного порядка и задержаний в ходе митинга зарегистрировано не было.

Напомним, первый митинг против коррупции прошёл в Мурманске в конце марта. Тогда по оценке полиции в нём приняло участие около 110 человек.

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