Мурманчане вышли на митинг против коррупции

12 Июня 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске в сквере покорителям Арктики состоялся антикоррупционный митинг. Его участникам по предварительным оценкам стали около 150-200 человек. Организаторы обратили внимание на большое количество молодёжи, в том числе и школьников, которые приняли участие в митинге.

Митингующие скандировали лозунги с призывами бороться с коррупцией, аналогичными по содержанию были и большая часть транспарантов. Однако, коррупция - не единственная тема, которая волновала горожан в этот день. Так, участники митинга выступали против милитразиации, системы «Платон» и строительства парковки Мурманского областного суда на спортивном стадионе на улице Полярные Зори. Нарушений общественного порядка и задержаний в ходе митинга зарегистрировано не было.

Напомним, первый митинг против коррупции прошёл в Мурманске в конце марта. Тогда по оценке полиции в нём приняло участие около 110 человек.