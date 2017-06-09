Жители Кировска и Апатитов подарили свои деньги мошенникам

12 Июня 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июня/ БИ-ПОРТ - В отдел полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитский» обратился местный житель 1977 года рождения с заявлением о мошенничестве. На сайте в сети Интернет он в середине мая текущего года нашел объявление о продаже компьютерного диска. Связавшись с «продавцом», мужчина узнал, что за товар необходимо перевести предоплату. Через мобильный банк северянин перевел злоумышленнику 3 тысячи рублей, однако заказанный и оплаченный товар он так и не получил. Попытки связаться с «продавцом» оказались безуспешными. Поняв, что стал жертвой мошенников, кировчанин обратился в полицию.

В полицию Апатитов обратился местный житель. Мужчина 1971 года рождения работает в такси, решил через Интернет подешевле купить покрышки на автомобиль. В апреле текущего года, найдя подходящий товар, он связался с «продавцом». Узнав, что за товар необходимо перечислить предоплату, северянин перевел на банковский счет неизвестного более 8 тысяч рублей, после чего попытался узнать о том, как и когда ему придет заказанный и оплаченный товар. Однако «продавец» покрышек на письма не отвечал, а объявление о продаже было удалено с сайта.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.