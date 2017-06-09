Мурманск: прогноз отключений на 13 июня

12 Июня 2017 года, 19:50

МУРМАНСК/ 12 июня - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 июня.

С 8 ЧАСОВ 13 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 16 ИЮНЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ РОСТА (АО «МЭС») - 114 домов

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 16.00 переулок Якорный, 6, 8, 10, 12, 14, 16

проезд Ледокольный, 23, 25, 27, 29, 31

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Книповича, 35 (корп. 3)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.