Юные мурманчане получили паспорта из рук губернатора

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - В День России губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила юным северянам паспорта гражданина Российской Федерации. Праздник стал особенным для тринадцати жителей региона.
Главный документ из рук губернатора получили мурманчане Мария Авдейчик, Полина Балеева, Сергей Бачурин, Иван Иванов, Никита Ким, Татьяна Лукина, Милана Максимова, Дмитрий Рыков, Дмитрий Сидорчук, Софья Смирнова, Илья Хитриков, Михаил Черенков и Алина Ягодкина.
«Берегите Родину, любите Россию – от вас в буквальном смысле зависит ее будущее. Будьте достойными гражданами своей страны», – такими словами напутствовала глава региона юных граждан России.