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В Мурманске маршрутка столкнулась с легковушкой. Пострадали пять человек.
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Юные мурманчане получили паспорта из рук губернатора
 
 
 
 
13 Июня 2017 года, 08:40

Юные мурманчане получили паспорта из рук губернатора


МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - В День России губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила юным северянам паспорта гражданина Российской Федерации. Праздник стал особенным для тринадцати жителей региона.

Главный документ из рук губернатора получили мурманчане Мария Авдейчик, Полина Балеева, Сергей Бачурин, Иван Иванов, Никита Ким, Татьяна Лукина, Милана Максимова, Дмитрий Рыков, Дмитрий Сидорчук, Софья Смирнова, Илья Хитриков, Михаил Черенков и Алина Ягодкина.
«Берегите Родину, любите Россию – от вас в буквальном смысле зависит ее будущее. Будьте достойными гражданами своей страны», – такими словами напутствовала глава региона юных граждан России.

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