Белгород – город перспектив! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов
Летняя веранда от «Баренц-Бара» Летняя веранда от «Баренц-Бара»
Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода Гуд-Авто: Купи автомобиль с завода
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
 
 

Видеоновости16+

Иностранные военные дипломаты продолжают знакомство с Северным флотом
 
 
 
 

Курсы валют 10.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,5464
-1,3527
1 USD
Доллар США
57,0020
0,0163
1 EUR
Евро
63,7852
-0,3636
10 NOK
Норвежских крон
66,7729
-0,4114
10 SEK
Шведских крон
65,1548
-0,3437
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.3 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Над общественным транспортом Мурманска нависла угроза
09 Июня 2017, 15:40
Над общественным транспортом Мурманска нависла угроза
Собираемость взносов на капремонт в Мурманской области составляет 87%
09 Июня 2017, 14:00
Собираемость взносов на капремонт в Мурманской области составляет 87%
Вода в Абрам-мысе стала безопасной
09 Июня 2017, 12:36
Вода в Абрам-мысе стала безопасной
Прокуратура проверит Кольский мост после падения с него детей
09 Июня 2017, 11:57
Прокуратура проверит Кольский мост после падения с него детей
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчане вышли на митинг против коррупции
12 Июня 2017, 17:00
Жители Териберки жалуются на мусор после прошедшего в субботу праздника
12 Июня 2017, 13:30
Мурманск: прогноз отключений на 13 июня
12 Июня 2017, 19:50
К поиску тела школьника, упавшего с Кольского моста, подключились волонтёры
12 Июня 2017, 14:55
В Мурманске горел гараж
12 Июня 2017, 16:00
Команда Северного флота заняла третье место на всеармейском этапе конкурса «Глубина-2017»
12 Июня 2017, 12:55
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Белгород – город перспектив! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 
 
 
13 Июня 2017 года, 09:20

Белгород – город перспектив! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!


Многие северяне и сибиряки задумываются о смене сурового северного климата на более мягкий и комфортный. Кто-то мечтает о переезде в жаркие страны, кто-то о домике в деревне, но большинство хотело бы все же иметь благоустроенную квартиру в средней полосе и южных регионах России. Куда лучше и выгоднее переезжать, где будет комфортнее? Если сегодня вы стоите перед этим выбором, советуем рассмотреть для переезда Белгородскую область.

Белгородчина располагается в Центральном Черноземье, регионе с благоприятными экологическими и природно-климатическими условиями, а также отличается своей чистотой и высоким уровнем благоустройства. Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион.

Административный центр Белгородской области – город Белгород, расположенный на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везелки и Северский Донец, в 700 км к югу от Москвы. Белгород - город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономический и духовный центр Центрально-Черноземного района России. Белгород неоднократно занимал первое место по чистоте и благоустроенности среди городов РФ с населением до полумиллиона человек.

Белгород – город перспектив. Здесь создают настоящее и смело планируют будущее!

Белгород растет и развивается, здесь полным ходом идет строительство, возводятся новые жилые комплексы и кварталы, застраивается инфраструктура, большое внимание уделяется благоустройству.

Одним из привлекательных для проживания районов Белгорода является микрорайон «Новый-2».

0

В чем же привлекательность микрорайона «Новый-2»?

Микрорайон расположен в юго-восточной части города, в престижном районе Харьковской горы на «экологическом островке». Здесь чистейший воздух и много солнца. Вокруг микрорайона сохранена уникальная природа – хвойные и лиственные леса, рядом река Северский Донец, что, безусловно, заинтересует рыбаков. А любителей здорового образа жизни не оставит равнодушным то, что в 5 минутах ходьбы от микрорайона располагается вело-лыже-роллерная трасса «Олимпия».

Проектом застройки микрорайона «Новый-2» предусмотрено строительство жилых домов переменной этажности и таунхаусов со всеми коммуникациями и единой развитой инфраструктурой. Здесь работают детский сад, торговый центр, открытые и подземная автостоянки, предприятия бытового обслуживания и др. Активно ведется строительство современной трехэтажной школы на 500 мест. На территории школы будет построена спортивная площадка с резиновым покрытием, предусмотрен бассейн, вся прилегающая территория будет благоустроена.

Корпорация ЖБК-1 позаботилась о комплексном благоустройстве всей территории микрорайона. Микрорайон «Новый-2» выполнен в едином архитектурном стиле. Во дворах и на бульваре продуманные элементы ландшафтного дизайна, уютные детские площадки с многообразным игровым оборудованием, спортивные площадки, широкие дворовые дороги, беседки, скамейки, фонари и цветочные клумбы – всё создано для удобного и приятного спокойного или активного отдыха.

32 2

«Новый-2» - свежий воздух, чистота и красота! Убедитесь в этом сами!

Одно из значительных преимуществ микрорайона - его транспортная доступность. В «Новый-2» можно легко доехать из любой точки города.

Все дома микрорайона возводятся по самым современным технологиям строительства, исключительно из современных, экологически чистых материалов, производства ОАО «Завод ЖБК-1».

Жилые помещения строго отвечают нормам безопасности проживания, отличаются высокой энергоэффективностью, а также соответствуют европейским стандартам благоустройства и комфортабельности. Фасады домов облицовываются цветным лицевым камнем со сроком службы до ста и более лет.

Заглянув в квартиры, можно оценить удобную планировку и качественную отделку. Входные квартирные двери – металлические, утепленные. Межкомнатные деревянные двери производятся по немецкой технологии. Энергоэффективные деревянные окна – с двойным стеклопакетом, современной фурнитурой. При отделке помещений используются качественные виниловые обои, сухие смеси, полы в квартирах – из ламинированного паркета, в местах общего пользования – керамогранит или керамическая плитка. Все материалы, применяемые в строительстве, проходят дополнительную проверку на экологичность.

Все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета электроэнергии, газа, воды, а также системой противопожарной безопасности.

Дома микрорайона обслуживает «Жилищное управление ЖБК-1», которое по праву считается лучшим предприятием города и области в сфере ЖКХ. Его заслуги неоднократно были отмечены на областном уровне.

В апреле 2017 года многоквартирному дому №15 по улице Газовиков в микрорайоне «Новый-2» было присвоено почетное звание «Дом образцового содержания».

Микрорайон «Новый-2» станет отличным решением для тех, кто хочет жить в гармонии с природой и одновременно недалеко от всех благ цивилизации.

32 3

Из чего складывается формула комфорта?

Представьте, что ваша новая квартира будет радовать вас во всём. Просыпаясь утром, вы будете наслаждаться чудесным видом из окна, пением птиц и свежим воздухом. Вечером можно прогуляться по зеленому бульвару, любуясь разноцветным цветочным ковром благоустроенных клумб, дети могут играть в футбол на спортивном поле или кататься на горке и качелях, мамочки с колясками могут гулять по удобным тротуарным дорожкам, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом.

Экологичность, удобство проживания и комфортная среда – именно такую формулу комфорта предлагает своим жителям микрорайон «Новый-2»!

Резюме:

Покупая квартиру в другом городе, который вы ещё не знаете, советуем оценить, где территориально расположен проект, хороший ли это район, удобно ли из него добираться в любую точку города. Важно выяснить, позаботился ли застройщик о социальной и коммерческой инфраструктурах, чтобы не пришлось, например, ездить за хлебом в другой район или водить ребенка в детский сад далеко от дома.

И только вам решать, где будет ваш новый дом.

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

г. Белгород, пр. Славы,36

тел.: 8-800-10-031-10 (звонок по России бесплатный)

www.belbeton.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта