Мурманская область в лидерах по уровню недовольства коммунальными услугами

13 Июня 2017 года, 11:12

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Почти 90% граждан считают, что качество ЖКУ не соответствует их цене, 83% не удовлетворены капитальным ремонтом дома. Данные онлайн-опроса Счётной палаты приводят «Известия». В 2016 году в Роспотребнадзор поступило 55 тысяч жалоб, связанных с вопросами оказания услуг ЖКХ. Это на 28% больше, чем 2015.

Эксперты СП выяснили, что 47% респондентов оценивают качество оказания услуг как неудовлетворительное. Наибольшее число негативных оценок поступило из Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской, Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев, республик Карелии и Коми. Удовлетворены качеством ЖКУ 44% граждан. Как правило, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Московской и Ростовской областей, республик Крым и Татарстан.

На отлично качество жилищно-коммунальных услуг оценил только 1% респондентов. При этом 88,9% уверены, что качество ЖКУ не соответствует их цене.

Первое, что следует ремонтировать в домах – это внутридомовые инженерные коммуникации. Так считают 28,3% респондентов. 16,6% заявили о необходимости ремонта крыши, 15,4% — о том, что надо привести в порядок подвалы, а 12,8% беспокоятся о состоянии лифтов.

Данные, полученные в ходе опроса, будут использоваться для проверок сферы ЖКХ. По сути, граждане подсказали аудиторам, на какие проблемы и где нужно обратить внимание в первую очередь.

Ведущий юрисконсульт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев отметил, что если управляющая организация не выполняет свои обязательства, собственники имеют право отказаться от ее услуг. Однако сделать это нелегко. Если во всем мире существует конкуренция в этой сфере и у недобросовестных компаний просто нет шансов выжить, то в России управляющие организации часто аффилированы с чиновниками и их трудно заменить.

«У нас местные власти часто заигрывают с собственниками, устанавливая невысокие ставки. Управляющие компании соглашаются на эти условия, потому что знают, что смогут не выполнять часть услуг и работ, и их никто толком не проконтролирует», — сказал эксперт.

Дмитрий Гордеев добавил, что функции контроля за действиями управляющих компаний принадлежат государственной жилищной инспекции. Однако ее работа не всегда эффективна. Среди сотрудников инспекции часто оказываются бывшие работники управляющих организаций, которые не видят часть нарушений. Да и физически инспекторы не могут проверить всё во всех домах.

«Собственники должны сами контролировать работу управляющей организации, как они это делают при ремонте в своих квартирах. А если они ежемесячно платят вслепую, то, конечно, их будут обманывать», — сказал Дмитрий Гордеев.