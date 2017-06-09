В Мурманске отпраздновали День России

13 Июня 2017 года, 11:46

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Тысячи мурманчан и гостей заполярной столицы пришли на площадь Пять Углов, где развернулись народные гуляния. Сразу на нескольких интерактивных площадках прошли тематические мероприятия как для взрослых, так и для малышей: игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, выставки и спортивные состязания. В сквере на улице Ленинградской состоялся очередной этап любимого всеми спортивного конкурса «Родной двор – родной город».

Апогеем праздничной программы стал гала-концерт с участием артистов Мурманска, Североморска, Колы, и гостей из Москвы – исполнителя русских патриотических песен Николая Емелина. Гостей праздника поздравили со сцены первые лица области и города.

«Эта дата символизирует свободу и независимость нашей страны, говорит о ее мощи и величии, – обратился к собравшимся глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Основой единства нашей страны являются ее люди, искренне любящие свою Родину. В этот праздничный день я желаю каждой семье счастья, успехов, добра и процветания».

В торжественной обстановке губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила юным мурманчанам главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. После чего все собравшиеся вместе исполнили гимн России.

Вечером празднования перенеслись на площадку около центрального городского фонтана. Там на сооруженной к празднику сценической площадке выступили воспитанники городских ДЮСШ и Домов творчества, показав лучшие концертные номера разных стилей, от хип-хопа до классического танца.

АГМ