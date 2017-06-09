В правительстве Мурманской области обсудят кадровые технологии на госслужбе

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области 15 июня состоится круглый стол по современным кадровым технологиям на государственной гражданской службе. В работе «круглого стола» предполагается участие представителей региональных органов исполнительной власти, Мурманской областной Думы, Контрольно-счетной палаты Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской области, а также территориальных управлений федеральных органов государственной власти. Участники обсудят опыт совершенствования управления кадровым составом, проблемы и пути их решения.