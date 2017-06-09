Норвегия обеспокоена буксировкой ПАТЭС «Академик Ломоносов» вдоль своего побережья

13 Июня 2017 года, 13:00

МИР/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Норвегия обеспокоена планируемой транспортировкой плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» вдоль скандинавского побережья. Об этом заявил глава норвежского МИД Бёрге Бренде в опубликованном комментарии газете Aftenposten.

«Норвежским властям совершенно необходимо находиться в тесном диалоге с российскими по вопросам обеспечения безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, а в настоящий момент многие наши вопросы, касающиеся данных планов, остаются без ответа», - приводит слова Бренде ТАСС.

Власти Норвегии намерены заявить о своей обеспокоенности на предстоящем 27-28 июня заседании совместной российско-норвежской комиссии по ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, что строительство плавучей атомной теплостанции «Академик Ломоносов» ведётся на Балтийском заводе. В начале 2017 года сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» доставили на Чукотку 10 тысяч тонн генеральных грузов, необходимых для строительства причальной стенки с целью обеспечения стоянки плавучей станции. Швартовые испытания ПАТЭС прошла в июле 2016 года, готовность энергоблока к транспортировке должна быть достигнута к концу 2017 года. Осенью 2019 года планируется завершить испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.