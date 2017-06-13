На реке Лотта водолазы ищут мужчину, который предположительно выпал из лодки

13 Июня 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В устье реки Лотта 12 июня очевидцами была обнаружена резиновая лодка на ходу.

«Лодка бело-синей раскраски налетела на камень. Было слышно издалека. Когда смогли добраться до этого места, то человека не обнаружили. Вещи и удочки внутри лодки», – поделились они на странице сообщества в социальной сети.

Информация о случившемся была передана в МЧС. Там «Би-порту» сообщили, что об обнаружении лодки без регистрационных номеров стало известно в 23:30, и в 00:07 к месту обнаружения были направлены спасатели.

«В район 137 километра автодороги «Кола-Лотта» для проведения поисково-спасательных работ незамедлительно была направлена водолазная группа в составе четырех человек и двух единиц техники. На данный момент спасательные работы на месте обнаружения лодки продолжаются», – рассказала сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.

В полиции также подтвердили факт данного обращения.