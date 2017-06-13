Более восьми тысяч мальков сёмги выпущено в реку Умба

13 Июня 2017 года, 14:15

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В реку Умба выпустили 8146 мальков атлантического лосося. Это было сделано компанией АО «Управление отходами» в целях компенсации последствий техногенного воздействия на окружающую среду при строительстве мусоросортировочного комплекса в районе поселка Междуречье.

Молодь была получена из искусственно оплодотворённой икры так называемой «дикой семги». Перед транспортировкой мальков бережно пересаживают из садков в специальные пакеты, насыщают воду в них кислородом и только потом везут к месту выпуска.

В течение нескольких лет сёмужата будут жить в пресной воде, затем уйдут в Белое море и, обогнув Кольский полуостров, отправятся в Атлантический океан, чтобы достигнув половозрелого возраста — это 5-7 лет, вернуться обратно в родную реку на нерест.