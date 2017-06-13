Банкам разрешили заменить броневики и охрану при инкассации на спецкраску

13 Июня 2017 года, 14:34

РОССИЯ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – Центральный Банк разрешил при перевозке и инкассации наличных использовать контейнеры со специальной краской. В случае их несанкционированного вскрытия происходит окрашивание банкнот. Метод разрабатывался как альтернатива устоявшимся мерам безопасности – броневикам и охране. Предполагается, что инкассаторам легче отдать контейнер, чем оказывать преступнику сопротивление. Купюры окрасятся, и их нельзя будет использовать, а ущерб банку возместит ЦБ. Нововведение также призвано снизить расходы на перевозку. Для сравнения стоимость броневиков составляет порядка трех миллионов рублей, в связи с тем, что массовое производство контейнера с краской еще не началось, его минимальная стоимость – около шести тысяч швейцарских франков.

«В крупнейших кредитных организациях не намерены отказываться от броневиков при перевозке наличных. В ближайшее время они собираются использовать все способы защиты — и броневики, и спецкраску», – передают «Известия».

По мнению большинства банков, расходы на инкассацию полностью оправданы. К тому же при работе контейнера велико количество ложных срабатываний, когда его открывают сами инкассаторы.

Фото: Кирилл Козлов