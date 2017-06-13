Работники Центральных электрических сетей «Колэнерго» провели субботник

13 Июня 2017 года, 15:00

АПАТИТЫ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Работники производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» провели на подведомственной территории субботник: расчистили газоны, высадили цветы – анютины глазки, нарциссы, примулы, водосборы.

«Для нас это мероприятие традиционное, - пояснил директор Центральных электрических сетей Ренат Ишмухаметов, - тем более оно актуально в связи с тем, что 2017 год объявлен Годом экологии».

Всего в ходе субботника возле здания ЦЭС в Апатитах энергетики высадили на клумбы и газоны порядка полутора тысяч растений.