В Мурманский морской торговый порт начала прибывать техника из Сабетты

13 Июня 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Строительная техника, которая ранее использовалась на проекте «Ямал СПГ», теперь морским транспортом доставляется в Мурманск. Планируется, что она будет использоваться при возведении центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений «Кольская верфь» компании «Новатэк» в районе поселка Белокаменка.

Первые экскаваторы и бульдозеры были доставлены к причалам Мурманского морского торгового порта в трюмах сухогруза «Александр Суворов». Специалисты ПАО «ММТП» провели сложную технологическую операцию по выгрузке тяжеловесных машин в самые короткие сроки и уже сегодня «Александр Суворов» снова отправится на Ямал с грузом строительного щебня.

В начале июня текущего года обработка судов с грузами арктического назначения в Мурманском морском торговом порту значительно активизировалась. Несколькими днями ранее на причале №8 мурманские портовики произвели погрузку 90 тонн генерального груза на дизель-электрический ледокол «Владимир Игнатюк». Судно отправилось к архипелагу Земля Франца-Иосифа, чтобы доставить строителям арктического аэродрома запасные части, расходные материалы, технику и оборудование.